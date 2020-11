Stand: 17.11.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag will dat nich so recht oplockern: De Himmel is gries un an’n laten Morgen to’n Vörmiddag hin kümmt en Tiet lang ok Regen oder Spütterregen daal. Dat Ganze bi bet to dörteihn Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder negen Graad. De Wind weiht flau bet middeldull ut Süüdwesten un kann deels ornlich opbrusen. Morgen süht dat Ganze düütlich beter ut: De Dag fangt noch mit Wulken an, dat blifft aver meist dröög. Denn kümmt de Sünn en Tiet lang ok mal länger dörch un to’n Nachmiddag hin sünd meist gor keen Wulken mehr to sehn. Wi kriegt bet to veerteihn Graad. // Stand 17.11.2020 Kl. 9:30

