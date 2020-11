Stand: 16.11.2020 09:30 Uhr Snacken över Corona-Laag

Kanzlersch Angela Merkel un de Böversten vun de Länner wüllt vundaag dat eerste Mal doröver snacken, wat de twee Weken „Lockdown Light“ al bröcht hebbt. As dat lett süht opstünns nüms vun jüm en Schangs, de Oplagen to’n Deel al wedder wegtonehmen. Dat seggt ok Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher. He verlangt, dat grote Demonstratschonen in Binnenstäder eerstmal verbaden warrn schüllt, schrifft de „Rheinische Post“. / Stand: 16.11.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.11.2020 | 09:30 Uhr