Stand: 16.11.2020 09:30 Uhr Bald strengere Corona-Oplagen?

En noch veel scharperen Kurs will de Kanzlersch fohren: So as de Medien dat schrievt, will Angela Merkel dorop daal, dat de Lüüd privaat meist gor nich mehr tohoopkaamt – un dat bet Wiehnachten. In de Scholen schüllt de Klassen op dat Halve bröcht warrn. Un för en Besöök in’t Pleegheim schall dat strengere Regeln geven. / Stand: 16.11.2020, Klock 9:30

