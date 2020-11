Stand: 16.11.2020 09:30 Uhr Wat plaant Joe Biden?

Foorts na dat Joe Biden dat Amt vun den US-Präsidenten kregen hett, will he en Reeg Saken, de sien Vörgänger beslaten hett, wedder trüchnehmen. Dorto höört, dat he wedder in’t Klima-Afkamen vun Paris rinwill. Un he will, dat junge Towannerers in de USA schützt warrt. Üm in de USA en annern politischen Kurs to stüern, mööt keen Gesetten ännert warrn. De Präsident hett veel Mööglichkeiten, üm per Order to regeren. / Stand: 16.11.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.11.2020 | 09:30 Uhr