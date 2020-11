Stand: 16.11.2020 09:30 Uhr Protesten un Fastnahmen in Belarus

In Belarus sünd bi ne’e Protesten mehr as dusend Demonstranten fastnahmen worrn. Dat weer vun Lüüd to hören, de sik för de Minschenrechten insett. De mehrsten vun jüm sünd woll güstern Avend al wedder freekamen. In Belarus gaht de Minschen siet Maanden gegen Präsident Alexander Lukaschenko op de Straat. De Oppositschoonsgruppen un ok de EU erkennt nich an, dat he bi de Wahlen Anfang August wunnen hett. / Stand: 16.11.2020, Klock 9:30

