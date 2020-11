Stand: 16.11.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Na dat wi uns güstern ja över Sünnschien satt freien kunnen, sünd vundaag wedder vele Wulken an’n Heven. Af un an kann dat ok wat Natts vun baven geven. Mag ween un de Sünn pliert ok mal rut. De Temperaturen klattert op twölf bet dörteihn Graad. Opstünns sünd dat teihn Graad in de Neestadt. De Wind dorto blaast düchtig, to’n Deel ok mit stöörmsche Böen. Ok morgen is dat wulkendüüster un de Regenschirm mutt mit. Dat Ganze bi ölven bet dörteihn Graad. / Stand: 16.11.2020, Klock 9:30

