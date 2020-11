Stand: 13.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Rekord an Corona-Fäll

Dat Robert-Koch-Institut mellt en ne’en Hööchststand wat de Corona-Neeinfekschonen angeiht. De düütschen Sundheitsämter hebbt binnen vun een Dag mehr as dreeuntwintigdusendfiefhunnert ne’e Fäll tellt. Dat sünd meist eendusendsövenhunnert mehr as noch güstern Morgen. Bavento sünd ok noch mal tweehunnertachtteihn Dodesfäll nee bi mellt worrn.

// Stand: 13.11.2020, Kl. 9:30

