Stand: 13.11.2020 09:30 Uhr 3 Milliarden för Tunnel

En ne’e S-Bahn-Tunnel ünner de Binnenstadt – vun’n Hauptbahnhoff bet hen na’n Diebsteich – warrt mehr as dree Milliarden Euro kösten. Dör den ne’en Tunnel schall dat denn bi’n Hamborger Hauptbahnhoff mehr Luft geven, de gellt as komplett överlast. Un dat is ok de Grund, woso dat Bunnsverkehrsministerium de ganze Idee överhaupt in Gang bringt. Is aver ok en groten Plaan, den se dor hebbt. En ganze Reeg Hüüs mutt afstütt warrn, dormit de denn dör de Tunnelbohrmaschien nich tohoopfallen doot.

// Stand: 13.11.2020, Kl. 9:30

