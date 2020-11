Stand: 13.11.2020 09:30 Uhr Hochtiet in’n Haven

Bi twee Firmen in’n Haven geiht dat totiets hen un her, de wüllt tohoopgahn – de HHLA un Eurogate. Blangen anner Saken dreiht sik dat ok üm‘e Fraag, wat de Ünnernehmenssitt nu in Hamborg oder Bremen henkamen schall. Deswegen hett sik ok – so as dat Hamborger Avendblatt dat schrifft – Finanzsenater Andreas Dressel mit Lüüd vun den Bremer Senaat drapen. An’n Enn vun de ganzen Plaans steiht, dat de düütschen Noordseehavens tohoop fit maakt warrn schüllt för den Wettbewarv gegen Rotterdam un Antwerpen.

// Stand: 13.11.2020, Kl. 9:30

