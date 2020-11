Stand: 13.11.2020 09:30 Uhr Allens rechtens bi de US-Wahl

Bi de Präsidentenwahl in’e USA gifft dat nix, wo dat nich ornlich bi aflopen is. Dat hebbt nu mehrere Sekerheitsbehöörden künnig maakt. Dor sünd – so as se dat seggt – keen Wahlzeddels löscht worrn un dor sünd ok keen bi wegkamen. Dormit laat se sik nich op in, op dat wat Donald Trump – de jo noch in’t Amt is – jüm bi de Wahl vörsmieten deit. Liekers kann Trump sik ümmer noch nich vörstellen, dat he togifft, dat Joe Biden – sien Wedderpart vun’e Demokraten – de Wahl wunnen hett.

// Stand: 13.11.2020, Kl. 9:30

