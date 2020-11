Stand: 13.11.2020 09:30 Uhr Geflügelpest in Hamborg

De Swaans op’e Alster mööt nu en poor Daag ehrder as plaant in jümehr Winterquarteer. Dat liggt an’e Geflügelpest, de bi de wilden Vagels nu ok in Hamborg utbraken is. Dorüm mööt nu ok Höhners, Anten un Göös in jümehr Ställ blieven. Bi de hunnerttwintig Alsterswaans is dat en Telt, wo se ünnerkamen doot.

