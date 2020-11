Stand: 12.11.2020 09:30 Uhr Ehestorfter Heuweg warrt dürer

Un noch en anner Boprojekt in Hamborg warrt düütlich wat dürer. För de Saneren vun'n Ehestorfer Heuweg in Horborg reekt de Stadt nu mit bummelig achtteihn Millionen Euro. Plaant hebbt se eerst mit üm un bi fief Millionen. De Priesen sünd anstegen un de Boarbeiten an'n Ünnergrund bringt veel Opwand mit sik. In twee Johr sall de meist twee Kilometer lange Straat fardig ween. // Stand 12.11.2020, Kl. 9:30

