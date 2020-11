Stand: 12.11.2020 09:30 Uhr Gendarm achter Trallen

In Hamborg sitt en Bunnspolizist in Ünnersökenshaft. Wat dat heet, is he in’n poor Hüüs instegen. Wat de Staatsanwaltschop seggt, is he een vun söss Lüüd, de se op’n Kieker hebbt. Gegen dree vun jem gifft dat en Haftbefehl. Dat is een Week her, dor hebbt Gendarmen vun de Soko Castle in Alsterdörp de dree fastnahmen. To de dree Verdächtigen höört woll ik en Swangere mit dorto. // Stand: 12.11.2020, Kl. 9:30

