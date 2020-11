Stand: 11.11.2020 09:30 Uhr Corona: De ne’en Tallen

De Sundheitsämter in Düütschland hebbt binnen een Dag achtteihndusendfiefhunnert ne’e Corona-Infekschonen registreert. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt sünd dat rund dreedusend mehr, as dat noch güstern morgen weern. Ok in'n Vergliek mit verleden Middeweken is de Weert beten wat höger. De so nöömte Söven-Daag-R-Weert liggt bi null Komma negen twee. Liggt he för längere Tiet ünner een, denn heet dat, dat Infekschoonsschehn is afflaut. // Stand: 11.11.2020, Kl. 9:30

