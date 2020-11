Stand: 11.11.2020 09:30 Uhr Corona: Bahn free för Impfstoff

Wat en Corona-Impfstoff anbelangt, dor is de EU een Schritt wieder. De EU-Kommisschoon will vundaag den Weg free maken, dat se bet to dree Millionen Eenheiten vun den Impfstoff vun de Firmen Biontech un Pfizer köpen köönt. Wat de Böverste vun de Kommisschoon Ursula von der Leyen seggt, is de Tolevererverdrag uthannelt. Vundaag sall he formal afnickt un ünneschreven warrn. // Stand: 11.11.2020, Kl. 9:30

