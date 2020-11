Stand: 11.11.2020 09:30 Uhr Fundbüro treckt üm

Dat zentrale Fundbüro in Hamborg mutt na de Luruper Chaussee hen ümtrecken. Bet nu sitt se in en Huus in Altnaa. Man dat warrt to’n School ümboot. Düt Johr hebbt se bummelig föfftigdusend Saken bi’t Fundbüro afgeven. Mehrsttiets verleert de Lüüd jemehr Slötelbunnen. // Stand 11.11.2020, Kl. 9:30

