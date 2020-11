Stand: 11.11.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg wiest sik vundaag ganz in gries mit masse Wulken. Mag angahn un laterhen spüttert dat jümmer nochmal so’n beten bi Temperaturen bet to teihn Graad un mauen Wind ut Süüd bet Süüdoost. Opstunns meet wi bi uns in Harvestehuud noch frische veer Grad.

Morgen warrt dat jüst so gries mit lütt beten mehr Regen un Temperaturen bet to ölven Graad un mauen Wind ut Süüd. // Stand: 11.11.2020, Kl. 9:30

