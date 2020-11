Stand: 10.11.2020 09:30 Uhr Gesundheitsämter överlast

De Hamborger Gesunheitsämter, de hebbt ornlich Probleme torecht to kamen mit de Corona-Fäll, de ümmer mehr warrt,. Wat NDR 90, 3 weet, is dat bi de aktuellen Lageberichten vun de Bezirksämter rutsuert. De Gesundheitsämter stellt woll ümmer mehr Lüüd in, man liekers kaamt se nich achterran, de Kontakte natovulltrecken. In en Bezirksamt sünd se opstunns sogar fief Daag torüch. //Stand 10.11.2020 Kl. 9:30

