Stand: 10.11.2020 09:30 Uhr Verdrag över Impfstoff

De EU-Kommission schall as gau as dat geiht en Verdrag över den Corona-Impfstoff mit Biontech un Pfizer afslüten. Dat hett Bunnsgesundheitsminister Jens Spahn in’t ZDF fordert. Betnu hebbt se blots en Vörverdrag. As eerste Hersteller ut’n Westen harrn Biontech un Pfizer güstern Ergebnisse to jümehren Impfstoff künnigt maakt, de veelversprekend weren. //Stand 10.11.2020 Kl. 9:30

