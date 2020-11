Stand: 10.11.2020 09:30 Uhr US-Wahl

Dat Wahlkampfteam üm US-Präsident Donald Trump, dat hett bi‘t Bunnsgericht in Pennsylvania klaagt gegen dat Uttellen vun de Stimmen. Se meent, dat güng nich mit rechten Dingen to bi de Wahl. Bi de Breefwahl in Pennsylvania weer nich kloor ruttokennen west, dat dat allns richtig weer. Se wüllt mit en einstweiligen Verfügen verhinnern, dat Wedderpart Joe Biden dor vun Amtswegen as Sieger faststellt warrt. // Stand 10.11.2020 Kl. 9:30

