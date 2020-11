Stand: 09.11.2020 09:30 Uhr Noch mehr doon gegen Corona

Bi dat Gegenangahn gegen de Corona-Pandemie, dor röppt nu de Hamborger Gesundheitsbehöörd dorto op, dat all Lüüd en Dagbook föhrt, wo se jem ehr Kontakten indräägt. Wenn een sik denn ansteken deit, denn fallt dat lichter, ruttokriegen, mit wokeen de Infizeerte tosamen ween is. Nich mehr stattfinnen dröövt nu ünner annern ok Schippertouren dör den Haven un Rundfohrten mit 'n Bus, un de Freetiethüüs för Öllere, de blievt eerstmal dicht. Anners as in't Fröhjohr warrt in de Krankenhüüs betto keen Bettsteden för Covid-negenteihn-Patienten freehollen. // Stand: 09.11., Klock 09:30

