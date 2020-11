Stand: 09.11.2020 09:30 Uhr Hamborger Reakschonen op US-Wahl

De root-gröne Senaat in Hamborg, de freut sik över den Sieg vun Joe Biden bi de US-Präsidentenwahl. Börgermeester Peter Tschentscher süht gode Schangsen dorför, dat man wedder beter mitenanner kloor kummt. Un so in de Oort hett dat ok de Twete Börgermeestersch, Katharina Fegebank seggt. Ok bi de AfD verstaht se dat goot, dat Donald Trump afwählt worr is. Na de Menen vun Frakschoons-Boos Dirk Nockemann, dor harr Trump nich den lüttsten Funken an politschen Anstand un wörr ok den Rechtsstaat verachten. // Stand: 09.11., Klock 09:30

