Stand: 09.11.2020 09:30 Uhr Corona-Regeln warrt goot befolgt

Dat Bezirksamt Altna hett an't Wekenenn faststellt, dat sik blots wenige nich an de Corona-Oplagen hollen hebbt. De Kontrolleure weern avends in Ottensen un in't Schanzenviertel ünnerwegens, un dorbi hebbt se een Kiosk funnen, de noch Alkohol verköfft hett, ok wo dat nu ünnerseggt weer. Un denn weern dor noch Footgängers ahn Masken, un de hebbt se eerst opsett, as de Kontroll-Lüüd jem dat seggt harrn. // Stand: 09.11., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2020 | 09:30 Uhr