Football vun güstern un hüüt

De FC St. Pauli hett in de Twete Football-Bunnsliga an't Millerndor mit null to dree gegen den Karlsruher SC verspeelt. Nu is de Vereen in de Tabell op den vörletzten Platz afsackt. De HSV mutt vunavend in Kiel antreden. Ok wenn he dor verleern schull, ok denn wörr he Platz een noch behollen. // Stand: 09.11., Klock 09:30

