Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr US-Wahl

US-Präsident Donald Trump hett nu noch mal wedder dorvun schnackt, dat bi de Wahl bedragen warrt. Bi en Anspraak in’t Witte Huus hett he bavento ok noch mal wedder seggt, dat he dejenige is, de egens de Wahl wunnen harr. Trump snack dorvun, dat dat Uttellen vun’e Stimmen in’t ganze Land gräsig u nich ornlich aflopen weer. Bewiesen deit he dat aver nich. He will dorgegen nu noch mehr Klagen inreken. In söss Bunnsstaten steiht noch nich fast, wat bi de Wahl bi rutsuert is. Alltohoop liggt Wedderpart Joe Biden opstunns vör Trump.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

