Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr Corona in Düütschland

In Düütschland gifft dat bi de Corona-Nee-Infekschonen en ne’en Hööchststand. So as dat Robert-Koch-Institut künnig maakt hett, is de Tahl vun de ne’en Corona-Fäll binnen vun een Dag dat eerste Mal op mehr as twintigdusend stegen. Alltohoop sünd dat mehr as eenuntwintigdusendfiefhunnert ne’e Infekschonen, de mellt worrn sünd. Bavento blievt ok mehr Lüüd bi doot. Wat dat heet sünd siet güstern hunnertsössunsösstig Dodesfäll nee hentokamen.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

