Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr Kabbelee wegen Corona

In Hamborgs Scholen gifft dat Striet över den Ünnerricht wegen de ganzen Corona-Fäll, de nu mehr warrt. De Warkschop vun’e Lehrers „dlh“ will en Stufenplaan hebben mit en tweedeelten Ünnericht, wo denn ümmer de halve Klass in’e School un de annere Deel denn tohuus vör’n Computer sitten deit. Schoolsenater Ties Rabe is dorgegen, dat se sowat utproberen doot. Scholen weren nich de Middelpunkt, wo en sik ansteken dee. An tweehunnert Scholen in Hamborg gifft dat middewiel meist sövenhunnert Corona-Fäll.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

06.11.2020