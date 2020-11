Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr Protest in’t Schanzenviddel

In dat Schanzenviddel hebbt güstern Avend sösstig Anwahners gegen den Neebo vun’e Sternbrüch, den se plaant, protesteert. So as de Polizei dat seggt, is dat aver allens ahn grote Twüschenfäll aflopen. De ole Bahnbrüch schall wegkamen un dor schall denn en ne’e Bo för henkamen. Vele Lüüd, de dor wahnt, bekrittelt vör allen de Grött, de se plaant vun de ne’e Brüch. Dorför schüllt denn ok mehre Hüüs afreten warrn.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

