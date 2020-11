Stand: 06.11.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd veel graue Wulken ünnerwegens. Meisttiets blifft dat aver dröög. Poor Drapens künnt hier un dor noch rünnerkamen - dor lohnt sik dat aver nich över to snacken. Later an’n Namiddag gifft dat denn noch de Chance op’n beten Sünn. Dorto meet wi opstunns teihn Graad in’e Binnenstadt, mehr as dörteihn Graad warrt dat vundaag aver nich. Un morgen un övermorgen geiht de Dag denn eerst mit Nevel los. Dorna kummt denn aver de Sünn rut un meisttiets blifft dat dröög bi Temperaturen vun so üm un bi dörteihn, veerteihn Graad.

// Stand: 06.11.2020, Kl. 9:30

06.11.2020