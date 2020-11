Stand: 05.11.2020 09:30 Uhr Coronatallen in Düütschland

Knapp twintigdusend Minschen in Düütschland hebbt sik binnen een Dag mit Corona ansteken. Dat is en ne’en hööchsten Stand, weet dat Robert-Koch-Institut. Tohooprekent hebbt sik in Düütschland middewiel goot sösshunnertdusend Minschen mit Corona ansteken. Üm un bi dreehunnertnegentigdusend vun jüm gellt wedder as gesund. / Stand: 05.11.2020, Klock 9:30

