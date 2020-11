Stand: 05.11.2020 09:30 Uhr Mehr Personaal för Hamborger Sundheitsämter

De Hamborger Senaat will de Tall an Mitarbeiders bi de Sundheitsämter ropsetten. Dat steiht in en Börgerschopsandrag vun SPD un Gröne. Plaant sünd mehrere hunnert Steden bavento un de schall dat ok na de Corona-Pandemie wieder geven. Betahlen wüllt se de Steden mit Bunnsmiddel ut den Pakt för Sundheit. / Stand: 05.11.2020, Klock 9:30

