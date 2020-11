Stand: 05.11.2020 09:30 Uhr Arger wegen Quarantään-Oplagen

In Hamborg wehrt sik mehr un mehr Minschen, wenn se in Quarantään gahn schüllt. De Sundheitsämter seggt, dat Minschen, de Kontakt harrn mit Lüüd, de Corona hebbt, dat faken aflehnt för veerteihn Daag in Quarantään to gahn. Dat maakt de Saak mit all de Kontakten ruttofinnen nich lichter. Sundheitsämter oder Schandarms mööt denn persöönlich na de Lüüd hengahn, de sik nich isoleren wüllt. Wenn een sik nich an de Quarantään höllt, denn drauht en Straaf vun bet to fief Johr achter Trallen. / Stand: 05.11.2020, Klock 9:30

