Stand: 05.11.2020 09:30 Uhr Överfäll in Rissen

En Reeg Överfäll in Rissen gaht woll op de Reken vun veer junge Lüüd in’t Öller vun föffteihn un sössteihn Johr. Vun de Polizei weer to hören, dat se güstern toeerst de Anstellten in en Asia-Laden en Pistool ünner de Nees holen hebbt. Denn sünd se twee Lüüd op de Straat mit en Pistool to Lief rückt, üm Geld ruttopressen. Schafft hebbt de jungen Lüüd dat nich. Twee vun jüm hett de Polizei faatkregen. An’t Enn hett sik rutstellt, dat dat Speeltüüch-Pistolen weern. / Stand: 05.11.2020, Klock 9:30

