Stand: 04.11.2020 09:30 Uhr Corona: Warrt Operatschonen wedder opschaven?

Dat kunn ween un in de Krankenhüüs in Hamborg warrt bald wegen de Corona-Pandemie Operatschonen, de een planen kann wedder opschaven. Senatersch Melanie Leonhard sä, de Dokters reekt mit mehr Covid-19 Patienten as bi de eerste Welle in’t Fröhjohr. Dat geev güstern mit mehr as veerhunnertföfftig Neeinfekschonen en ne’en Hööchstweert. Un denn sünd in'n verleden Maand foffteihn Lüüd an Covid 19 dootbleven. // Stand 04.11.2020, Kl. 9:30

