Stand: 04.11.2020 09:30 Uhr Na Terroranslag in Wien

Na den Terroranslag in Wien ünnersöökt de Ermittlers jümmer noch, wat de Mann, de dat woll doon hett, alleen weer. Wat dat heet, harr de Twintigjohrige, den de Polizei dootschaten hett, masse Wapen bi sik un hett eenfach so op Minschen in Bars un Lokalen schaten. Mehr as twintig Minschen hebbt wat dorbi afkregen. Veer kemen to Dode, dorünner ok een Düütsche. // Stand: 04.11.2020, Kl. 9:30

