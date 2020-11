Stand: 04.11.2020 09:30 Uhr Mehr Geld för Chefs

De Böversten un de Bedrieven in Hamborg hebbt in't verleden Johr düütlich mehr verdeent as tweedusendachtteihn. Ut'n Bericht vun'n Senaat kann een rutlesen, dat de Böverste vun de HHLA, Angela Titzrath an de Spitz liggt. Se hett meist negenhunnertveertigdusend Euro in een Johr verdeent. Dat sünd meist teihn Perzent mehr as noch in't dat Johr tovör. // Stand: 04.11.2020, Kl. 9:30

