Stand: 03.11.2020 09:30 Uhr Coronatallen in Düütschland un Europa

Goot föffteihndusenddreehunnert Minschen in Düütschland hebbt sik binnen een Dag mit Corona ansteken. In Frankriek stiggt de Tall noch gauer an: Dor sünd dat goot tweeunföfftigdusend Minschen, de sik ansteken hebbt. Tominnst bet Anfang Dezember hebbt se in’t ganze Land allens op Null sett. Ok Italien plaant scharpere Oplagen. Dat geiht dorüm, dat de Minschen to bestimmte Tieden nich mehr op de Straat gahn dörvt un dat Reisen verbaden warrt. / Stand: 03.11.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2020 | 09:30 Uhr