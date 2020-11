Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr RKI: Corona-Tahlen an'n Maandag

Dat Robert Koch-Institut mell vundaag fröh bummelig twölfdusend Neinfektschonen binnen vun en Dag. Maandags sünd die Falltahlen normalerwies en beten sieder. Dat kummt dorvun, dat an de Wekenenden nich so veel test warrt. Eerst an'n Sünnavend harr dat RKI en Rekord vun mehr as negenteihndusend Neinfektschonen mellt. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

