Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr Türkei: Dode na Erdbeben

Na't Erdbeben in de Türkei sünd mehr as achtig Minschen doot opfunnen worrn. Üm un bi Dusend sünd verletzt. In de Nacht hefft se man en veerteihn Johr oolt Deern ut'n Schutt hoolt – lebendig. Dat Beven op't Level 7,0 harr an'n Freedag de West-Türkei un de Insel Samos in Grekenland drapen. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

