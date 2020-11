Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr Kunnenzentren hefft to

Vundaag blievt wedder all de Kunnenzentren in Hamborg to. Achtergrund is, dat dor de Technik ümstellt warrrt. In'n Loop vun'n Dag warrt noch test, wat al de Computers na't Ümstellen wedder loopt. Achterher maakt de Zentren denn wedder op. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

