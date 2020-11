Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

An'n Morgen treckt de Regen över Bardörp af. Achterher lockert dat denn langsam op. Man nich lang, denn an'n laten Namiddag treckt al ne'e Regenwulken ran – un dor is ok reell wat binnen: dat denn bi Temperaturen bi bet to negenteihn Graad. Opstunns sünd dat söventeihn Graad in Hamborg Süüd-West. De Wind is frisch un böig: He kummt ut Süüd-West. Morgen wesselt sik denn Sünn un Wulken af. Dat warrt köller: bet to veerteihn Graad – un denn ok wedder frischen Wind ut Süüd-West bet Süüd dorto. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

