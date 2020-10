Stand: 30.10.2020 09:30 Uhr Terror in Frankriek

Na de Metz-Attack in Nizza wohrschaut se in Frankriek un hebbt dor nu de hööchste Terror-Warnstuf in Gang sett. Premieerminister Jean Castex hett mit faste Stimm en Antwoort vun’e Regeren ankünnigt. Dree Minschen sünd bi den Angreep güstern bi üm’t Leven, dree annere Lüüd sünd bi to Schaden kamen. De, de dat maakt hebben schall, is en eenuntwintig Johr ole Keerl ut Tunesien. Em hebbt se aver faatkregen. Bi de ganze Saak is he denn böös bi to Schaden kamen.

// Stand: 30.10.2020, Kl. 9:30

