Morgen is Fierdag

Ok in Hamborg blievt de Ladens morgen dicht. Siet 2018 is de Reformatschoonsdag in’n ganzen Noorden vun Amts wegen en Fierdag. De 31. Oktober geiht op den Dag trüch, an den Martin Luther in dat Johr 1517 siene fiefunnegentig Thesen an’e Döör vun’e Schlosskark vun Wittenbarg nagelt hebben schall.

