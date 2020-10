Stand: 30.10.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Natt aver mild – so lett sik dat Wedder kort beschrieven. Dat gellt för vundaag un dat gellt ok för de de tokamen Daag. Opstunns sünd dat dörteihn Graad in’e Binnenstadt, dorto Regen, Regen un nochmals Regen. En poor Utnahmen vun’n Regen gifft dat hüüt Namiddag bi Temperaturen vun bet to föffteihn Graad. Morgen is de Dag denn en beten dröger as vundaag. Sünndag gifft dat denn wedder mehr Regen. Un af Maandag, dor warrt dat denn noch milder, dor stiegt de Temperaturen denn op bet to negenteihn Graad.

// Stand: 30.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.10.2020 | 09:30 Uhr