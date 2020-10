Stand: 29.10.2020 09:30 Uhr Corona in Hamborg

Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher süht keen Alternative to de ne’en Oplagen, de se vunwegen dat Coronavirus beslaten hebbt. De Infekschoonstallen stiegt ja böös gau an. Vun Maandag af an mööt Gastronomie, Theaters, Kinos un vele Deenstleistungsbedrieven bet Enn November eerstmal dichtmaken. Scholen, Kinnergoorns un de Groot- un Eenzelhannel blievt ok wieder apen. Bunnskanzlersch Angela Merkel snackt opstünns för de Regeren: Se verkloort de ne’en Oplagen, de Bund un Länner güstern beslaten hebbt. / Stand: 29.10.2020, Klock 9:30

