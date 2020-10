Stand: 29.10.2020 09:30 Uhr Scharpere Maskenplicht an Scholen

Vun Maandag af an schall de Maskenplicht an Hamborger Scholen woll utboot warrn. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat de Senaat woll morgen besluten warrt, dat all Schölers vun de föffte Klass af an in’n Ünnerricht wat över Mund un Nees binnen mööt. Betnu gellt dat blots för öllere Schölers in de böversten Klassen un an de Berufsscholen. / Stand: 29.10.2020, Klock 9:30

