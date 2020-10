Stand: 29.10.2020 09:30 Uhr Corona in’t UKE

In’t Universitätskrankenhuus Eppendörp hebbt se en Reeg Patschenten positiv op dat Coronavirus test. Dat weern Lüüd, de op de Statschoon för Transplantaschonen liggen doot, seggt de Hamborger Uniklinik. Bi dree vun de dreeuntwintig Patschenten hebbt se dat Virus nawiest. Man losgahn mit dat Ansteken is dat in’t Krankenhuus nich, weer vun’t UKE to hören. De Lüüd sünd dor enkelt an krank worrn. / Stand: 29.10.2020, Klock 9:30

