Stand: 28.10.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oplagen plaant

De Bund will dat öffentliche Leven vunwegen dat Corona-Virus woll teemlich daalfohren. En Reeg Medien schrievt al över en Vörlaag, de Bund un Länner vundaag besluten schüllt. Se plaant, dat vun’n 4. November af an Gastronomie-Bedrieven, Theaters, Kinos, Swömmbäder, Fitnessstudios un Kosmetiksalons wedder sluten mööt. Denn schall dat ok blots noch mööglich ween, dat sik Lüüd ut twee Huushoolden draapt. In Hamborg gellt dat opstünns ja al. / Stand: 28.10.2020, Klock 9:30

