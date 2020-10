Stand: 28.10.2020 09:30 Uhr Vele Amerikaners gaht wählen

In de USA warrt woll düütlich mehr Minschen bi de Präsidentenwahl wählen as in anner Johren. En Wahl-Projekt vun de Universität Florida wiest, dat al mehr as söventig Millionen Wählers jümehr Stimm afgeven hebbt. An’t Enn kunn dat ween, dat fiefunsösstig Perzent vun all Lüüd, de dat Recht hebbt to wählen, dat ok doot. Dat weer de hööchste Weert siet 1908. / Stand: 28.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2020 | 09:30 Uhr