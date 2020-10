Stand: 28.10.2020 09:30 Uhr Inkopen an’n Sünndag?

Dat Hamborger City-Management will dor biblieven, dat de Geschäften an’n Sünndag, den 8. November de Dören apen maken dörvt. Ok wenn de letzte Sünndag, an den de Ladens apen harrn, nich so goot lopen is as dacht. City-Managerin Brigitte Engler weet vun en Ümfraag, dat de Kooplüüd düssen Dag vunwegen den Corona-Slamassel hoochnödig bruken doot. De Verband sett sik för mehr as achthunnertföfftig Ünnernehmen in de Binnenstadt un de HafenCity in. / Stand: 28.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2020 | 09:30 Uhr